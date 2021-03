Selles pole iseenesest midagi eriti ebatavalist, et lapsed lumepalle loopides teinekord ka ulakusi teevad. Võhmas olnud intsident, kus lumega liiklusmärki pildunud poisid pallid hoopis neid manitseva apteekri pole lendu lasid, poleks mõni aeg tagasi ilmselt kedagi kulmu kergitama pannud, saati siis uudiskünnist ületanud. Politsei ja vallaga vesteldes on aga ilmnenud, et Võhmas on ülekäte läinud laste ja noortega probleeme olnud üsna kaua aega ning selliseid piirkondi ja asulaid on Viljandimaal veel.