Selleks, et linna maad kasutada, tuleb esitada linnavalitsuse majandusametile taotlus koos soovitava maa-ala skeemiga. Majandusameti juhataja Andres Mägi ütles, et ettevõtted võivad linna maale tulla oma laua või väikse müügikohaga. «Majandusametil on nüüd õigus anda maad tasuta kasutamiseks. Plaan tuleb meiega kooskõlastada, et kõnniteid päris kinni ei pandaks. Teedespetsialist vaatab joonised ja soovitava koha üle ning vastavalt olukorrale oleme väga operatiivsed ja tuleme ettevõtjale appi,» rääkis Mägi.