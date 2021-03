Varesele valu, harakale haiguse ja mustale linnule muu tõve läkitamist on paljud meist kuulnud kas emalt või vanaemalt või vähemasti lugenud sellest mõnest muinasjuturaamatust. See lause näitab, et lausuja hoolib valu, haiguse või muu tõve käes kannatajast ja soovib kogu südamest tema olukorda parandada.