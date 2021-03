Konkursile esitas oma töö seitse Pallase kunstikooli tudengit ja õppejõudu. See pole just teab mis suur hulk, aga täiesti piisav, et konkurss igati õnnestunuks lugeda, jagada välja auhinnalised kohad ning parim välja selgitada. Kahtlemata on see suurem kui üks, lisaks on kunstnikega koostööd tehtud, selle asemel et skulptorite ühing välja vihastada või täielikult eirata linnakunstniku seisukohti. Tõsi, kunst on subjektiivne ja peabki olema, nii et selle parima üle võib mõnuga vaielda. Konkursile pole aga midagi ette heita, see polnud korraldatud moe pärast ega olnud põhimõtteliselt fiktiivne üleskutse, kuhu vist oligi osalema oodatud ainult üks kavand.