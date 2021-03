VILJANDI HC ⟩ Kolmapäevane mäng lükkub edasi

Et kalendris tehti vangerdus, mängib HC Tallinn kolmapäeva õhtul hoopis Kalevi spordihallis HC Kehra / Horizon Pulp & Paperiga. Teises homses kohtumises võõrustab SK Tapa / N. R. Energy Põlva Servitit.

Liigatabelis praegu vastavalt kolmandal ja neljandal real paiknevale Tallinnale ja Kehrale on ees ootav mäng oluline duell, sest mõlemal on praegu 17 punkti. Teisel kohal asuv Viljandi HC on kahe punktiga eespool, aga pidanud ka kaks kohtumist rohkem.