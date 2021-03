Viljandi politseijaoskonna Facebooki lehel avaldatud postituses on kirjas, et nädalavahetus möödus politseinikele tavapäraselt, Viljandimaal oli 33 väljakutset. Neist viiel korral reageerisid politseinikud lähisuhtevägivalla teadetele ning kainenema toimetati neli isikut.

​Politsei tõdeb, et viljandimaalased on olnud väga tublid maskikandjad, järgivad 2 + 2 reeglit ega tungle kauplustes. "See teeb ainult rõõmu, et inimesed hoolivad üksteisest ning soovivad viiruse taandumist. Kindlasti peaks ka kergema nohuga kodus püsima ja teavitama haigussümptomitest perearsti. Vaid nii saame viiruse leviku viia miinimumini ning naasta tavapärase elurütmi juurde."