Viljandisse Järveotsa piirkonda on hakatud salamisi tooma vanu rehve, mistõttu linnavalitsus kutsub prügistajaid korrale ja palub nende kindlakstegemisel abi.

Viljandi keskkonnaspetsialisti Villem Kuti sõnul on niisugune jäätmete ladestamine karistatav.

«Oleme teavitanud politseid, kes aitab välja selgitada kõik võimalikud asjaolud, sealhulgas teo toimepanija,» lausus ta pressiteate vahendusel. «Palume abi ka linnarahvalt. Kui keegi teab või on näinud, kuidas vanad rehvid Järveotsa piirkonda on saanud, andke sellest mulle teada.»

Kutti märkis, et kodanikud on üldiselt mõistlikud ja linna maa-alale jäätmete kuhjamist tihti ette ei tule. Enamasti on sellised juhtumid seotud ehitusjäätmete ladestamisega.