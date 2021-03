Paljud meist on harjunud tagastama taarat, kuid uuesti saab kasutusse võtta ka muid jäätmeid. FOTO: Elmo Riig

Keskkonnaminister Tõnis Mölder algatas riigi 2022.–2028. aasta jäätmekava, mis tugineb kõige värskematele uuringutele ja annab parima pildi praegusest olukorrast ning efektiivseimad tööriistad jäätmemajanduse korrastamiseks.

Eelmine ehk 2014.–2020. aasta jäätmekava keskendus jäätmetekke vähendamisele ja jäätmete ringlusse suunamisele, mis peab ka tulevikus olema eelistatuim taaskasutuse viis. Olmejäätmete taaskasutamine on ministeeriumi hinnangul lähiaastate suurim väljakutse: veel kolm aastat tagasi oli see 31 protsenti, eesmärk on aga 50 protsenti.

Ministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais nimetas põhjuseks inimeste vähest teadlikkust jäätmete liigiti kogumisest, selle tegevuse ebamugavat või puudulikku taristut ning ebapiisavaid ringlussevõtu võimalusi.

«Probleem on ka selles, et endiselt lastakse turule tooteid ja pakendeid, mida on väga keeruline või isegi võimatu ringlusesse suunata,» lausus ta pressiteate vahendusel.

Uue jäätmekava keskmes on ringmajanduse edendamine: kestlik tootmine ja tarbimine, jäätmetekke vältimine, korduskasutuse edendamine ning ohutu materjaliringlus. Jäätmed kuhugi ei kao ning nende käitlemiseks tuleb leida uusi ja innovaatilisi lahendusi, et liikuda suurema ringlussevõtu poole.

Riigikontroll on palunud keskkonnaministeeriumi seisukohta jäätmete sisseveo küsimuses. See teema kajastub ka jäätmekavas, mille kohaselt on oluline eelisjärjekorras käidelda Eestis tekkinud segaolmejäätmeid.

Sel põhjusel kontrollitakse riigi tasandil jäätmete sissevedu ja on näiteks seatud ka kokkuleppeline piirang jäätmete sisseveole Iru jäätmepõletusjaama. Uues jäätmekavas ei ole kavatsust seda rõhuasetust muuta ning vajaduse korral on riik valmis kaaluma ka jäätmete sisseveo lisapiiranguid.