Telefonide võrguvõimekus on olenevalt mudelist väga erinev. Mõni telefon saab toimetada vaid 2G-võrgus, osa saab hakkama 2G- ja 3G-võrgus, teised suudavad töötada lisaks veel 4G-võrgus ning kõige nutikamad telefonid ka 5G-võrgus. FOTO: Aivar Aotäht

Äsja möödunud naistepäeval suurenes mobiilikõnede maht sidefirma Telia võrgus tavapärasega võrreldes ligi 20 protsenti, kusjuures kõige enam tõusis vanima ehk GSM-mobiilside osakaal.

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul on harilikult terve aasta peale vaid mõni päev, mil kõnemahud mobiilsidevõrgus märkimisväärselt kasvavad.

«Tore on näha, et aeg-ajalt tuleb ette ka selliseid päevi, mil oma lähedastele, sõpradele ja tuttavatele edastatakse häid soove sedavõrd aktiivselt just telefoni teel. Meelespidamine ja märkamine on alati oluline ja ilus, eriti just praegusel keerulisel ajal,» kõneles ta pressiteate vahendusel.

Käesoleva aasta arvestuses jääb naistepäeval tehtud kõnede kogumaht alla vaid uue aasta esimesele päevale ehk 1. jaanuarile.

Telia tõi esile, et kõige suuremat kasvu näitas kõnede hulk naistepäeval just Telia GSM- ehk 2G-võrgus, kus see suurenes ligemale 50 protsenti.

«Kuna 2G-telefone kasutavad peaasjalikult just meie eakamad kliendid, siis on see teadmine just eriti südantsoojendav, et neid inimesi peeti 8. märtsil aktiivselt meeles,» lisas Visse.

Telia on Eestis praegu ainuke mobiilsideoperaator, kes hoiab töös nelja põlvkonna sidevõrke. Need on 2G, 3G, 4G ja 5G. Uusima põlvkonna sidevõrgu avas Telia klientidele mullu novembris. Elisa ega Tele2 pole 5G-võrku veel käivitanud.

Mujal maailmas on osa sidefirmasid jõudnud juba 2G-võrke sulgeda ning sama plaan on 3G-võrkudega. Eesmärk on teha ruumi juurde 4G- ja 5G-mobiilsidele, sest raadiosagedusala on piiratud ressurss.

Sakala on viimastel aastatel Eesti sidefirmadelt uurinud, millal on kavas vanu võrke sulgema hakata ja kas enne ootab see saatus 2G- või 3G-võrku. Tele2 teatas 2016. aastal ajakirjanduse vahendusel, et suleb 3G-võrgu aastaks 2020 ja 2G-võrgu aastaks 2025. Kaks aastat pärast seda lubadust võttis Tele2 need sõnad Sakala vahendusel tagasi.

Telia ega Elisa ei ole eakate võrkude sulgemisel veksleid välja käinud, kuid näiteks Telia Eesti juht Robert Pajos kirjutas tänavu jaanuari lõpus Eesti rahvusringhäälingu veebilehel oma arvamusloos 5G teemal, et Telia mõtleb mõne vanema mobiilsidetehnoloogia sulgemisele lähiaastatel.

Nagu pikema elukogemusega inimesed mäletavad, on üks mobiilsidevõrk Eestis aga juba suletud. Praeguse Telia ehk endise EMT pakutud 1G ehk NMT töötas siin 1991. aasta juunist 2000. aasta detsembrini.