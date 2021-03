Terviseamet teatas laupäeva hommikul, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 8530 koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid oli 1586 ehk 18,6 protsenti.

Viimase 14 päeva haigestumus saja tuhande inimese kohta on 1466,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 19,5 protsenti.

13. märtsi hommiku seisuga viibib haiglas 669 COVID-19 patsienti, kellest 65 vajab intensiivravi ja juhitaval hingamisel on 46.

Ööpäeva jooksul suri 15 koroonaviirusega nakatunud inimest, neist noorim oli 61-aastane naine ja vanim 93-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 710 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 127 829 inimesele. 75 258 inimest on saanud ühe doosi, 52 571 on saanud mõlemad doosid.