Kui paljud meist on mõelnud sellele, et naistepäeva tähistamise taga on pikk ja kurvavõitu ajalugu ning päev ise on mõeldud tähistama pigem naiste inimlikkust kui naiselikkust? Mõnes mõttes muidugi polegi see ajalugu nii kaugel. Minu vanavanaema sündis 1914. aastal veel Eestimaale, kus tal valimisõigust polnud ette nähtud. Šveitsis jõuti naistele valimisõiguse andmiseni 1971. aastal ja Liechten­steinis alles mõni aasta enne minu sündi, 1984. aastal.