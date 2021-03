Pealtnäha väikestes asjades võib peituda suur vägi, sest just need jäävad tihtipeale palju paremini meelde kui ükskõik kui hästi sõnastatud arvamusartikkel või teaduslik analüüs. Teame ju kõik, kui palju aega ja raha läheb suurfirmades sellele, et leida just see õige logo ja tunnuslause, tabada reklaamikampaaniaga naelapea pihta. See võib ju tähendada miljarditesse ulatuvat kasumit.