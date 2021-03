Mees ja tema surmavad seltsilised. Vello Raudmäe on oma relvadele külge ehitanud ka tugikäepidemed, et jahil randmele liiga ei teeks. FOTO: Marko Saarm

Pole mingi saladus, et tulihingelisele jahimehele on oma püss nagu muusikule pill või motoentusiastile tsikkel. Seda hoitakse hoolikalt ning naljalt seda teiste kätte ei usaldata. Kui instrumente või sõiduvahendeid tuunitakse tihtilugu oma käe järgi, siis relvad kipuvad jääma anonüümsevõitu töövahendiks. Üks Viljandi mees on otsustanud selle vea parandada.