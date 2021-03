Mõni autojuht jätab suverehvidel auto talveks seisma, mõni jõudis suvised rehvid märtsi alguses enne uut lumesadu alla panna. FOTO: Marko Saarm

Märtsi algusest on lubatud sõita suverehvidega ning esiotsa soosis seda ka kevadine ilm, kuid siis tuli talv tagasi.

Vana-Võidu autokeskuse töökoja juhataja Tarmo Salumaa ütles, et seal pandi märtsi alguses enne uut lumesadu suverehvid neljale autole.

«Soovijaid oli tegelikult rohkem, aga kui andsime teada, et prognoos lubab taas talveilma, mõeldi ringi,» lausus ta. «Need neli klienti ei pidanud tagasi tulema, et uuesti talverehvid alla vahetada, sest peres on mitu autot.»

Samuti on Vana-Võidu autokeskuses käinud kundesid, kellel on lisaveljed varuks ning kes on palunud neile suverehvid külge panna. Seejärel, kui õige aeg käes, vahetavad juhid oma kodus ise rattad ära.

Salumaa lisas, et lähema nädala jooksul rehvivahetuse hooaeg heitliku ilma tõttu veel alata ei saa. Kevaditi tavaliselt suurt järjekorda ei teki ning kunded hajuvad pikema perioodi peale ära. Et järjest enam kliente kasutab lamellrehve, on ka sügisel järjekorrad hakanud vähenema, ehkki siis kipub talv osale juhtidest ootamatult saabuma ning see toob järjekorra.

Vianori Viljandi esinduses märtsi alguses suverehvid alla saanud autosid võib juhataja Rain Oja sõnul kokku arvata ühe käe sõrmedel. «Ei teagi, mis nad nüüd teevad, aga tagasi pole keegi tulnud,» nentis ta.

Pärast seda, kui vabariigi valitsus 11. märtsil uued koroonapiirangud kehtestas, on Oja sõnul kliendid ühendust võtnud ja uurinud, kas rehvitöökoda ikka töötab või saavad nad hoiule antud rehvid tagauksest kätte ning peavad ise otsima mõne muu koha, kus lasta see töö ära teha.

«Oleme teenindusettevõte ja võime oma tegevust jätkata, jälgime ohutusnõudeid,» lausus Oja. «Kes soovib, võib jätta võtmed meile autosse ehk suhelda nii-öelda kontaktivabalt. Kes tahab, võib ise töökotta sõita ja autos oodata.»

Praegu näitab ilm veel talvist nägu ning naast- või lamellrehvid on asjakohane valik. Vianori esinduse juhi sõnul saab kevadine rehvivahetus tavaliselt hoo sisse märtsi lõpus. Nagu ta lisas, peab ka koroonaviiruse ajal elu toimima ning autod vajavad hooldamist.