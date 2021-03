Lobjakane tee. Pilt on illustratiivne. FOTO: Elmo Riig

Transpordiamet hoiatab, et lume- ja vihmasaju tõttu on olud muutunud riigiteedel keeruliseks ja libedaks.

Saartelt ida poole leviv lumesadu ja tuisk läheb üle lörtsiks ning vihmaks, Kesk- ja Ida-Eestis võib sadada ka jäävihma. Õhutemperatuur tõuseb järk-järgult üle nullkraadi. Et teepinna temperatuur on nulli ringis ja ida pool ka alla selle, on jäiteoht suur ja teed muutuvad libedaks. Sadu saab Lääne-Eestis läbi hilisõhtul ning idas hommikupoole ööd.