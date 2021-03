Kui külmal ajal jalutamas käia, tekib pärast tahtmine duši alla minna, et õrn suitsuhais juustest välja pesta. Need suitsevad korstnad on muidugi romantilised ja seesama suits juustes on kiirtee nostalgiani – lapsepõlv möödus suuresti Uueveskil. Autodest välja paiskuvad gaasid on Viljandis õnneks lapsemäng – proovige kümme aastat Tallinnas kahe magistraali ristumiskohal elada.