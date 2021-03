Täna täitub ametlikult aasta eriolukorra kehtestamisest. Eelmisel kevadel me esialgu ehmatasime, seejärel aga lootsime ilmselt kõik, et aasta pärast on see möödas. See lootus suurenes, kui hakkasid tulema teated, kuidas raha ja inimressurssi säästmata paljud firmad vaktsiini loomise kallale asusid.