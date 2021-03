Piirangud ⟩ Lasteaiad on tänasest pooltühjad

Viljandi Krõllipesa lasteaia kahe õppehoone 19 rühmas on juhataja Margit Suurmetsa sõnul täna 339 lapsest kohal ligi pooled ning kõik nad tegutsevad oma tavalistes rühmades. "Jälgime hajutatust, et rühmad ja töötajad omavahel kokku ei puutuks," selgitas juhataja ja lisas, et ehkki lapsi on vähem, rühmi kokku ei panda.

Kui palju lapsi tuleb homme või esmaspäeval, ei osanud juhataja prognoosida. "Võimaluse korral jäävad lapsed koju, aga kui vanemad peavad tööle minema, siis on lasteaed vaja avatuna hoida."

Kui paljud töötajad laste kojujäämise tõttu samuti koju peavad jääma, polnud piirangu esimese päeva ennelõunal veel otsustatud.

Nelja õppekohaga Viljandi valla Tarvastu lasteaia 153 lapsest toodi lasteaeda täna 54. Juhataja Tiiu Rõõm ütles, et näiteks eile oli kohal 76 ja üleeile 87 last. Tarvastu lasteaia kõik õppekohad ja rühmad on praegu avatud ning 40-liikmeline personal töötab vahetustega.

"Möödunudkevadise eriolukorra ajal olid meie Mustla ja Kärstna maja suletud," lausus Rõõm, võrreldes aastatagust aega praegusega. Töökorralduses on tema sõnul muutunud see, et lapsed antakse lasteaiale ja vanematele üle välisuksel ning töötajad kannavad maske. Muutunud elukorraldus on lasteaeda toonud uusi tegevusi. Nii saavad mitmes rühmas lapsed koos kasvatajatega küpsetada, rohkem tehakse näitemänge ning salvestatakse lauluvõistluseks laule.

Mulgi valla Mõisaküla lasteaia 30 lapsest viidi täna kasvatajate hoole alla üksnes kaks. Lasteaia juhata Pirje Usina sõnul ootasid nad täna mõnd last rohkemgi. Kui varem jagasid õpetajad töökoormust poole päeva kaupa, siis nüüd töötab üks vahetus kogu päeva ning on järgmisel vaba.

Et lasteaial lasub kohustus lapsi kooliks ette valmistada, oodatakse sügisel kooli minevaid lapsi Pirje Usina sõnul esmaspäeval ja teisipäeval õppetööle.

Suure-Jaani lasteaia nelja rühma 75 lapsest toodi täna lasteaeda 32. Lasteaia juhataja Tiiu Savelli ütles, et töötajate töökorralduse vaatab ta üle järgmisel nädala. Mõned vanemad on juba teatanud, et esmaspäevast jääb nende laps koju, kuid teada on, et paarkümmend last käib lasteaias kindlasti edasi. Suure-Jaani ümbruses tegutseb mitu puiduettevõtet, kus nende laste vanemad töötavad, ning nemad ei saa töö tõttu koju jääda.