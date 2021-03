Hans Väre: ajakirjandusel läks jupp aega, et tarbijaid veebisisu eest maksma veenda

Tellijale

See pole protestiaktsioon valitsuse poliitika vastu. Ei. Võib vaielda ehk mõne detaili üle, kuid laias laastus on piirangud praeguses olukorras kindlasti õigustatud. Sakala soovib selle sammuga saata hoopis sõnumi, et kui kõik muu on kinni, siis meie oleme alati avatud.

Viimase paarikümne aasta jooksul on ajakirjandus veebis teinud üsna järske pöördeid. Pikka aega pakkus 99 protsenti väljaannetest seal oma sisu tasuta. Eeldati, et internetireklaami kasvav tulu katab sellega seotud kulud kuhjaga. Veebireklaami osa hakkas tõesti tasahilju suurenema, kuid sellest enamiku haarasid endale Facebook ja Google, kes ise tegelikult mingit sisu ei tooda. Väljaanded adusid, et ilma tuludeta pole võimalik kulutada ja seega lugejale huvi pakkuvat sisu luua, ning läksid aegamööda ka internetis üle tellijapõhisele ärimudelile.

Nii nagu filmitootjatel ja muusikutel, läks ajakirjanduselgi jupp aega, enne kui suutsime tarbijaid veenda, et varem tasuta levinud sisu eest tuleb nüüd maksta. Pikas vaates ja laias plaanis on see lugejale ja vaatajale aga kindlasti kasulikum, sest just tellijale orienteeritus sunnib meediaväljaandeid rõhuma kvaliteedile.

PIKKA AEGA lähtus Sakala koos teiste Postimees Grupi maakonnalehtedega põhimõttest, et meie paberlehe tellijad saavad automaatselt kaasa ligipääsu veebile. Ent elu muutub ja areneb. Nii jõudsime meiegi mullu tõdemuseni, et oleme liikunud kunagisest praktikast, mis peamiselt tähendas paberlehe lugude veebis avaldamist, õige mitme valgusaasta kaugusele.

Ehkki olulised teemad on kaetud mõlemal platvormil, on mõlemal oma eelised ja vajadused, mis tähendab ka, et nende mõlemaga tuleb teha eraldi tööd.

Paberlehes on võimalik püüda tähelepanu haarava kujundusega, veebis avaldada videoid või interaktiivseid lugusid. Ülikiiresti sündivad veebiuudised või pikad intervjuud tehakse paberväljaande jaoks ülevaatlikuks ja kompaktseks, esmalt paberlehes ilmunud artiklid aga rikastatakse veebi tarvis galeriide, seotud lugude ja muu vajalikuga. Paljud veebilood ja pildid paberisse ei mahugi, kindlasti ei saa me neid aga paberväljaandes avaldada nii kiiresti kui internetis, kus oleme valmis reageerima ööpäev läbi.

Sestap pidime hakkama küsima paberlehe tellijatelt kogu veebisisule ligipääsu eest väikest lisatasu, 2,50 eurot kuus. Mida tänapäeval 2,50 euro eest saab, teab küllap igaüks. Isegi ühe vastlakukli jaoks jääb sellest peenemas kohas väheks.

LIGI KÜMNE aasta jooksul, kui enamik Sakala veebilugudest on olnud ligipääsetavad vaid tellijatele, olen pidanud päris palju (viimasel ajal küll harva) vastama küsimusele, miks kõik neid vabalt kätte ei saa. Enamasti olen püüdnud seda seletada võrdluse abil, et ka ükski pagar ei saaks valmistada iga päev klientidele saiu, kui ta nende eest raha ei küsiks. Natuke aega kannataks ehk välja, aga peagi muutuksid teda elektri, kütte, sisseseade ja toorainega varustavad firmad väga nõudlikuks, soovides, et ta oma arved ära maksaks. Ja ilmselt oleks tal endal ka palka vaja.

Sakala veeb pole enam ammu lihtne sai. See on korralik gurmeekukkel, mille vahel on ehtne vahukoor ning kliendi soovi järgi kardemoni, murakamoosi või muud head ja paremat. Nii nagu pagaril on vaja ahju ja muid töövahendeid, ei saa meiegi hakkama ilma keerulise veebiplatvormi, arvutite, kontori, fototehnika ja autodeta. Ja muidugi inimesteta. Inimesed on igas mõttes meie kõige kallim vara, sest ilma tarkade ja pühendunud reporterite, fotograafide, toimetajate, korrektorite, küljendajate ja teiste abilisteta poleks võimalik kvaliteetset ajakirjandust teha. Et Sakala on kvaliteetne, tõestavad viis nominatsiooni hiljutisel Eesti meedialiidu ajakirjandusvõistlusel, aga ka järjest kasvav veebiloetavus.

SUGUGI MITTE kõik Sakala paberlehe lugejad pole meie veebiväljaannet avastanud. Päris kindlasti jäävad paljud ka edaspidi ainult paberlehele truuks ning teeme omalt poolt kõik, et nende infovajadust seal rahuldada. Osa viljandimaalasi pole aga meie veebi lihtsalt veel üles leidnud. Just neile ongi mõeldud tänane lahtiste lugude päev.

Tulge vaadake, uudistage! Meie aadress on sakala.postimees.ee. Ja ärge ka homme võõraks jääge. Sakala on ainus koht, kus peaaegu kogu Viljandimaa kokku saab, ja praegusel eraldatuse ajal on koos olemine eriti tähtis.