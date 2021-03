Kui aga linnas on lahendus elanike arvukuse tõttu hõlpsam, siis säärastes hajaasutusega piirkondades nagu Soomaa muutub võrrand veel märksa keerukamaks. Erinevaid konteinereid muidugi on, aga inimesest võivad need olla kümnete kilomeetrite kaugusel. Kõigile sobivat ja väga mugavat lahendust ilmselt ei leia, küll on aga võimalik leida kõige vähem ebamugav lahendus. Seda on vaja teha, sest pakendijäätmete eraldi kogumise mõte pole ettevõtete ja valdade kiusamine ning asja ärategemine tegemisrõõmu ja linnukese kirjasaamise nimel. Sellel on oma eesmärk, nimelt pakendijäätmete uuesti ringlusse saatmine. Jah, viie kilo jäätmete äratoomine prügiautoga oleks naeruväärne, lõhuks teid ja kahjustaks keskkonda, aga kohalike elanike seas küsitluse tegemine, nende vajaduste väljaselgitamine ja näiteks väiksema kastiautoga jäätmete kokkukorjamine iga paari kuu tagant ei ole enam naeruväärne. Hajaasustusega piirkondades ikka leidub keskkonnateadlikel inimestel mõni kuurinurk, kus pakendeid ka ilma konteinerita hoida. Kui inimestega on kokku lepitud ja leitud sobiva suurusega auto, saab neid ka hajaasustusalalt kokku korjata ning seda peaks iga omavalitsus iga hinna eest toetama. Samuti ei tundu absurdsena variant, et naabriga kahasse täidetavat konteinerit tühjendataksegi paar korda aastas.