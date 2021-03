Jäätmevedaja jättis pakenditest vabanemise Soomaa elanike endi mureks

Jaan Viljas ütles, et eraldi pakendikonteineri mõistet pole olemas. «Talle müüdi tavaline olmejäätmekonteiner. Kui tema ostis selle mõttega hakata sinna koguma pakendeid, võib ta seda niimoodi nimetada, aga tegelikult on see olmejäätmekonteiner,» selgitas ta.

Soomaa inimestele on lähimad pakendikonteinerid Kõpus, Suure-Jaanis ja Toris. «Mulle on see 20 kilomeetri kaugusel, ma ei satu sinna tihti,» nentis Parts. «Mina vean oma pakendid töökohtumistel käies Tallinna, aga see on tegelikult nonsenss. Mu naabrid viivad samamoodi kes Suure-Jaani, kes Torisse või Pärnusse.»

Konteiner Tipu looduskooli juurde

Jaan Viljas ütles, et lähtudes Sakala vahendatud infost, et Soomaal on pakendite äraveost huvitatud hulk inimesi, peab Eesti Keskkonnateenuste logistik Tiia Tomson nõu vallavalitsuse ja Eesti Pakendiringlusega, et paigaldada Soomaale avalik pakendikonteiner, kuhu kohalikud elanikud saaksid panna puhtad ja eelsorditud pakendid. «Mul on kartus, et see võib muutuda segaolmejäätmete konteineriks,» lisas Viljas.

Kärt Linderi kinnitusel käivad parajasti läbirääkimised Tipu looduskooliga, et panna selle alale 1,1 kuupmeetri suurune kollane konteiner. Vallavalitsus kaalub samasuguse mahuti paigaldamist Supsi külla.

Rait Parts jäi endale kindlaks ja teatas, et tema tahab siiski sorditud prügi äravedu oma kodu juurest, et see jõuaks ringlusse. «Sorditud prügi ühiskonteiner on rikutud samal hetkel, kui mõni «tarkpea» sinna olmesodi topib. Majapidamistest eraldi korjatud sorditud pakendi kvaliteeti on kergem juhtida ja selle taaskasutusse suunamine on seetõttu ka reaalsem,» lausus ta põhjenduseks ja tõi eeskujuks Saaremaa valla, kus leiti lahendus hajaasustatud aladelt pakendijäätmete kogumiseks.