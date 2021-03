Mõnes mõttes sooviks, et piirangud hakkaks kehtima päev hiljem, 12. märtsil, sest eelmisel kevadel algas just sellest kuupäevast eriolukord. Selles oleks sümboolne ilu, sest hoolimata aasta aega väldanud koroonakriisist, millele suvi küll hädasti vajaminevat leevendust pakkus, oleme mullusega niivõrd sarnases olukorras, et kõhe hakkab. Taas on koroonaviirus Halliste hooldekodus, taas tundub, et rangete piirangute kehtestamisega on paar nädalat hiljaks jäädud, taas jäävad kehtestatud piirangud natuke arusaamatuks, taas peavad algklassides käivate laste vanemad paaripäevase mõtlemisajaga leiutama ellujäämisvariante ja taas on popp tehe 2 + 2.