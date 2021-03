Jah, ühest küljest tundub vaktsineerimisest loobumine tõesti iga inimese isiklik otsus ning suuresti see ongi seda. Ilmselt on paljudel tutvusringkonnas nii mõnigi eakas või muu riskirühma kuuluv inimene, kes on pakutavast vaktsiinist loobunud. Tihti ei saagi täpselt aru, kas inimesed kardavad, on eluõhtusse jõudes oma surelikkuse suhtes lihtsalt filosoofiliselt meelestatud või mõtlevad suuremeelselt, et jätavad vaktsiini kellelegi teisele. Tihtipeale on selline valik segu mitmest asjast korraga ja nii keerulisel teemal muudmoodi ilmselt ei saagi. Võimalik ka, et oma rolli mängivad ühismeedias ja suust suhu levivad vandenõuteooriad, mis teeks olukorra eriti kurvaks.