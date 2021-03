Vaba aega pole kunagi liiga palju, aga nüüd, kui kultuurielule on seatud piirangud, on vähemalt aega, et tutvuda selle materjaliga, mis on loodud. Vahest polegi vaja kogu aeg edasi liikuda. Isegi vajalik on liikuda ajas tagasi – selle tarkuse juurde, mis on meid aastatuhandeid kandnud, et sealt jõudu ammutada.