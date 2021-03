Esmaspäeva õhtul mitte ainult Viljandimaad, vaid kogu Eestit jahmatanud rünnakut kahe väikese poisi vastu on raske uskuda. Isegi fotosid nähes ja uudiseid lugedes on peaaegu võimatu oma maailmapilti mahutada seda, et midagi sellist võib juhtuda. Siinsamas, meie maakonnas.