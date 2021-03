See, et Viljandi tänavad on kohati üsna kehvas seisus ning hüüavad juba aastaid põhjaliku ja kvaliteetse remondi järele, ei tohiks kellelegi erilise üllatusena tulla. Jalakäijatel on ühed muretänavad, autojuhtidel teised ja tööd on palju. Ka Viljandi liikluskorralduses on nõrku kohti, aga mõni neist on paratamatu: omavahel tuleb kombineerida linnaosad, mis on ehitatud ajal, kui autosid polnud leiutatudki, ja linnaosad, mis on ehitatud siis, kui autod olid ainult valitud seltskonnal. Ja seejärel leida võrrandile lahendus, teades, et tänapäeval on ühes peres tihtipeale mitu autot.