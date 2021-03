Krister Kivi: aeg algatada ühisrahastus vaktsiiniostuks

See, et vaktsineerimine oleks tasuta, polegi mingi eriline präänik, sest vaktsiinidoosid maksavad vaid mõningaid eurosid (Saksa ajakirjanduse andmeil on AstraZenecal doosi hind 1,78, Johnson & Johnsonil 6,95 ja BioNTechil/Pfizeril 12 eurot). Küll on probleemiks see, et riik ei suuda enda antud lubadust ajateljel hoida.