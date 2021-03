Teisipäeva pärastlõunal teatas Viljandi Tuleviku klubi, et üks esindusmeeskonna mängijaist on andnud positiivse koroonaproovi ja seetõttu viibib meeskond järgmise nädala alguseni eneseisolatsioonis. See tähendab, et laupäevaks planeeritud Premium-liiga hooaja avamäng Nõmme Kaljuga lükkub edasi.