Terviseameti juht Üllar Lanno hoiatas detsembri lõpus, et Eesti haiglasüsteemi kriitiline piir on 700 haiglaravi vajavat patsienti. Esmaspäeval vajas haiglaravi 563 patsienti ning viimaste päevade väga suurt uute nakatumiste hulka arvestades tuleb vastumeelselt nõustuda tervise- ja tööminister Tanel Kiigega, et see on aja küsimus, millal kriitiline piir ületatakse. Mis edasi saab, pole selge.