Võhmas pussitas naine algklassilapsi

Politsei andmetel sai häirekeskus täna kella 17.50 paiku teate, et Võhmas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas on kaks vigastatud last vanuses 8 ja 10 aastat.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk sõnas, et kõik täpsemad üksikasjad selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses. "Raske on mõista nii rasket vägivalda. Iseäranis, kui selles kannatavad kaitsetud lapsed. Veel on vara öelda, mis ajendab üht täiskasvanud naist sellisele teole, ent käimasolevas kriminaalmenetluses võib sellele anda olulist selgust kohtupsühhiaatriline ekspertiis," sõnas operatiivjuht.



Õhtulehe teatel oli pussitaja sama maja elanik, mille trepikojas see juhtus, lapsed aga teisest majast ega olnud ründajaga seotud.