Viljandi naaseb Leedust punktilisata

Eesti käsipalliliidu edastatud pressiteate kohaselt spurtis võrdse alguse järel kodumeeskond 11. minutiks 6:3 eduseisu ning pikalt püsis vahe kahe-kolme värava peal. 24. minutil tabas Mihkel Lõpp seisuks 10:8, aga see jäi mulkide viimaseks väravaks avapoolajal.

Puhkepausile mindi Šviesa juhtimisel 15:8 ja teise pooltunni algus polnud parem. Leedukad põgenesid 19:8 eduseisu ning said 28:20 võidu. Lõpp viskas Viljandi kasuks viis ja Kristjan Koovit kolm väravat. Karolis Bliuvas oli kohtumise resultatiivseim kuue tabamusega.

"Punkte sellelt reisilt ei saanud, aga kogemuse võrra oleme jälle rikkamad. Tõsi, tahaks et need kogemused hakkaks tulemusteks vormuma, aga olen kindel, et seegi juhtub. Eile kulus palju energiat vastase tagaajamisele ja kuigi tegime üle pika aja parema teise kui esimese poolaja, siis lõpuni ei jaksanud," vaatas Viljandi peatreener Marko Koks tagasi.