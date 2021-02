Soomaal Halliste jõekäärus asuv Sonni talu on suurveest ümber piiratud. FOTO: Elmo Riig

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts elab Soomaal Halliste jõekäärus asuvas Sonni talus, mis kevaditi satub suurvee embusse. Nii oli see ka pühapäeval, kui Sakala talle külla jõudis. Üleujutatud luha keskel taluõuel askeldas Tõnis Kortsu tütar Taaja puudega. Tallu viiv sissesõidutee oli samuti vee all, aga Tõnis Korts hüüdis eemalt, et sealt saab kenasti läbi ning fotograaf Elmo Riig söandaski seepeale läbi vee taluni sõita.