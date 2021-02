28. veebruari seisuga on tervenenud 49 908 inimest. Neist 34 958 inimese (70%) haigusjuhtum on lõpetatud, 14 950 inimese (30%) puhul on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist. Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 78 576 inimesele, kaks doosi on saanud 33 927 inimest.