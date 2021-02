Päästekeskuse juht peab teeolusid õnnetusest hoolimata rahuldavaks

"Kõik töötajad on praegu töövõimelised ja auto on remondi staadiumis, kahjude hindamisega tegeldakse," rääkis Soovik. "Päästemasinate raamil on vastavalt vajadusele pealisehitus ning see on igal juhul viga saanud."

Ta lausus, et Viljandimaal ei ole päästeautodega hulk aastaid suuremaid õnnetusi olnud, aeg-ajalt on korraks teelt libisetud või jäädud pehmesse kohta kinni, aga puksiiri või teise masina abil on välja saadud. "Eestis tervikuna on olnud paari aasta jooksul korra raske õnnetus, mille järel on masin läinud mahakandmisele," kõneles päästekeskuse juht. Päästjate kiire kohalejõudmine on küll väga tähtis, kuid juhte on tema sõnul koolitatud nii, et kuigi teatud liiklusnõudeid võib eirata, siis ohutus ja teel püsimine on esmatähtsad ning auto peab tervelt kohale jõudma.