103. aastapäeva tähistati Viljandis muu hulgas sellega, et Vabaduse platsil olid lumehange südamekujuliselt pistetud Eesti lipud. FOTO: Elmo Riig

Et koroonaviirus jõudis teadaolevalt Eestisse eelmisel aastal kaks päeva pärast aastapäeva pidulikku tähistamist Viljandis ning presidendi vastuvõttu Ugalas, siis võib üsna julgelt öelda, et oleme selle tõvega juba aasta otsa koos elanud. Kui siia lisada üha ärevamaks muutuvad sõnumid laiast maailmast, mida ka meie meedia kajastas, siis vaevalt leidus kedagi, kes praeguseks nii ärritavalt tavapäraseks muutunud sõna «koroonaviirus» kas või möödaminnes kuulnud poleks. Meie ajaloost jääb eelmine aasta kindlasti just seetõttu meelde.