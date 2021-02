Ma saan aru, et inimesele kui liigile on lihtsalt omane end pjedestaalil kõige kõrgemale kohale tõsta. Seda teeb iga isend ka individuaalselt. Jah, me kõik oleme teatud mõttes egoistid ja eneseimetlejad. Soovime olla kellestki targemad, ilusamad, edukamad, hoolivamad, kirglikumad, empaatilisemad ... Sest, issand jumal, kogu elu on ju ometigi võistlus, eks ole!