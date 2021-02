Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud Krista Habakukk on Eesti külaliikumise ­Kodukant juhatuse liige. Kahe aasta eest tõi elumuutus ta tagasi Viljandimaale ning nüüd edendab ta koos naabritega külaelu hoogsamalt ka Mõnnastes. Teenetemärk pole üksnes personaalne, vaid see on suur tunnustus ka toetajatele ja samamoodi mõtlevatele inimestele.