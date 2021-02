HARIDUS ⟩ Kultuuriakadeemia teeb uksed lahti virtuaalselt

Alates kella 12 on võimalik osaleda veebiseminaridel, millel saab ülevaate õppekavadest ja erialadest, vestelda vabas vormis programmi- ja erialajuhtide, õppekorraldusspetsialistide ning tudengitega. Lisaks saavad kõik huvilised osa võtta töötubadest "Kuidas kodus ise muusikat salvestada?", "Kas kultuurikorraldajal võib olla supervõime ehk mida publik tegelikult ootab?" ja "Võimalik missioon: kuidas me toetame oma kogukonda?". Samuti saab 360-kraadiste videote abil jalutada akadeemia õppehoonetes ning kohtuda praeguste ja tulevaste tudengitega üliõpilasesinduse live-peol.

Kultuuriakadeemia õppedirektor Kadri Steinbach näeb virtuaalsel vormil eeliseid, kuid ühtlasi loodab, et järgmisel aastal on olud teised ning külalisi saab vastu võtta kohapeal.

"Möödunud aasta kogemus näitas, et noored tunnevad end veebis märksa vabamalt ning esitavad küsimusi, mida tavaolukorras pigem ei küsitaks," rääkis Steinbach pressiteate vahendusel. "Kultuuriakadeemia eelis on kohapealne vahetu ja kodune õhkkond ning selle edasiandmine videosilla vahendusel on suur väljakutse."