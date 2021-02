Piirangutest pole aga paberil mingit kasu – viirus lugeda ei oska. Kui inimesed hakkavad mängima kassi ja hiire mängu ning otsima viise, kuidas neist mööda hiilida või kuidas ikka näiteks pidu pidada, nullivad nad sellega paljude teiste pingutused. See on ka paraku põhjus, miks on rangemaid piiranguid vaja. Kui inimesed leebetest, tihti soovituslikest piirangutest kinni ei pea või peavad, aga unustavad näiteks kätepesu, siis ongi vaja minna sulgemiste teed. Viljandis võib mitmes populaarses söögikohas hajutamisest näiteks ainult unistada.