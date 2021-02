Viljandi valla edastatud pressiteates on kirjas, et vallale tehti ring peale ning sõideti läbi kuus vallas asuvat ausammast. Retk algas kindral Johan Laidoneri sünnikohast Vardja külas. Monumendi juures võttis sõna Viljandi vallavanem Alar Karu, kelle sõnul olevat Johan Laidoneri abikaasa Maria öelnud, et hindas oma abikaasa kõige rohkem seda, kuidas ta suutis peaaegu igast olukorrast väljapääsu leida. "Leian, et ka meie ei tohi järeleandmisi teha ja peame leidma väljapääsu igast olukorrast, et kindlustada oma riigi ja valla elanikele parema elu."