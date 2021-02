Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul kehtivad teisest sambast saadud rahale erinevad maksustamise reeglid sõltuvalt sellest, kuidas ja kes seda välja võtab. Teisest sambast väljavõetud raha, sõltumata sellest, kas see on maksuvaba, maksustatud 10 või 20 protsendiga, ei mõjuta inimese üldise maksuvaba tulu suurust. Ehk et teisest sambast raha väljavõtmisel palgalt arvestatav maksuvaba tulu ära ei kao.