Romeo Mukk ja Krista Habakukk pälvisid Valgetähe V klassi teenemärgi

Üle-eestilise maal elamise päeva peakorraldaja, Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud Krista Habakukk on Eesti külaliikumise Kodukant juhataja, kelle soontes voolab mulgi ja ingerisoome verd.

Oma õpinguid alustas ta Viljandi kultuurikoolis koorijuhina ja lõpetas Tallinna ülikoolis kultuurinõunikuna. Viljandi kultuurikoolis pakuti talle tööd Tänassilma rahvamajja ja sinna ta läkski koos oma esimese abikaasaga maailma avastama. Habakukk on öelnud, et just sealt sai ta esimesed teadmised külaliikumisest. Ühtlasi on ta Viljandimaa Kodukandi asutaja. Teda on alati paelunud, kui ta näeb seda, et tema tegevuse tulemusena löövad inimestel silmad särama.

"Veel parem, kui selle tulemusena juba ise külas midagi ära tehakse. Külaliigutajad on väekas suur sõpruskond, mis loobki seda tagaotsitavat kogukonna-, meie-tunnet," rääkis Habakukk paari aasta eest Pärnu Postimehele antud intervjuus. "Kui on vaja, sekkume ja ütleme oma arvamuse, oleme külade hääletoru ega lase ennast mõjutada erakonnapoliitikast."

Krista Habakukk on sündinud 15. augustil 1969 Viljandis. 1987 lõpetas ta Viljandi 5. keskkooli ja õppis Viljandi kultuurikoolis koorijuhtimist. 1997–2001 õppis ta Tallinna pedagoogilises ülikoolis. 2016. aastast on Krista Habakukk mittetulundusühingu Eesti Külaliikumine Kodukant juhataja.

Maal elamise päeval saavad maaomavalitsused võimaluse tutvustada, kuidas elu maal tegelikult käib ja kuidas vallavalitsused seda koordineerivad. Esimene maal elamise päev oli 2019. aasta 28. septembril. Selle puhul avasid kogu Eestis külalistele uksed ligi 500 talu, ettevõtet, kooli ja muud kohta. Teine maal elamise päev oli mullu septembri lõpus. Tutvustati oma valla lasteaedu, koole, külamaju, tervise-, kultuuri- ja spordikeskusi ning ettevõtteid. Viljandimaalt tegid mullu kaasa kõik kolm valda.

Presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud Romeo Mukk on pühendanud ennast külaelu heaks töötamisele. Kuhjavere külavanemana pani ta liikuma sealse kultuurielu ja seisab hea sellegi eest, et ka teistes Eesti külades inimesed koos käima hakkaksid.

Romeo Mukk kolis Kuhjaverre 1983. aastal. 1998. aastal liitus ta ühendusega Kodukant Viljandimaa, 1999. aastal asutas Kuhjaveres külaseltsi ning alustas suhtlemist Kodukant Eestiga, mille juhatusse ta viis aastat hiljem valiti. Mukk on korduvalt kinnitanud, on tema missiooniks on jäänud külaelu edendamine.

"Minu arvamus on, et külaliikumise juures ei tee üks inimene midagi ära," rõhutas ta Sakalale antud intervjuus. "Ei tee ka üks inimene oma perekonnas. Kõigepealt on vaja pere toetust, seejärel tuleb teiste peredega koos töötada."

Kuhjavere on tuntud harrastusteatritele mõeldud teatripäevade poolest. Need said alguse 2005. aastal. Esimesel aastal korraldasid külaelanikud ühepäevase ja järgmisel suvel juba kahepäevase ürituse, sest etendused ei mahtunud ühele päevale ära.