Kuidas nimetada aga isikut, kes kutsub üles loovutama osa riigist? Endiselt peaks kehtima 1920. aasta 2. veebruaril Tartus sõlmitud rahvusvaheline leping Eesti ja Vene riigi vahel. Mis siis, et teise ilmasõja lõpus haaras Nõukogude Venemaa osa Eestimaast endale. Kehutada nüüd üles oma ajaloolisest piirist ka juriidiliselt loobuma – on see riigireetmisele õhutamine või pelgalt vaba sõnaga mängimine?