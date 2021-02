Linnavalitsus muutis vabariigi aastapäeva tähistamise ajakava

Viljandis algab pidupäeva tähistamine kell 9 kalmistute ja mälestusmärkide juures meenutushetkega. Algul pidi meenutushetk olema kell 9.30, kuid esmaspäeval teatas linnavalitsuse avalike suhete juht Maarja Evert, et see nihutatakse kella üheksale. "See on lihtsalt päevakava muudatus, et kõik osaleda soovijad jõuaksid ilusti kiirustamata ühisele pärgade asetamisele ja pärast oma teiste toimetuste juurde," lausus ta.