Politsei palub vanematel jälgida oma laste tegemisi, sest viimasel ajal on aina rohkem juhtumeid alkoholi tarvitanud alaealistega. FOTO: Remo Tõnismäe

Viljandi politseijaoskond nentis esmaspäevases Facebooki postituses, et koos koolivaheaja algusega on kahjuks tooni hakanud andma purjutavad alaealised. Viimastel päevadel on politseinikud tegelnud kümne noorukiga, kes olid vägijooki tarbinud.