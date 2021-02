Uuringu juhi, ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul näitab võrdlus üle-eelmiste tulemustega, et nädalaga on viiruse olukord Eestis halvenenud. "Suure viirusesisaldusega proovide hulk on eelmise nädalaga võrreldes kasvanud ennekõike just vähese viirusesisaldusega proovide arvelt. Viimaseid on saadud vaid üksikutest väiksematest asulatest," selgitas Tenson.

Teatavasti liigitavad teadurid viiruse leviku piirkondades valgusfoori süsteemi järgi: punased on suure, kollased keskmise ning rohelised väikse levikuga. Viljandis on proovinäitaja olnud novembri lõpust alates enamikul nädalatel kollane ehk püsinud vahemikus 100–2000 viiruseosakut milliliitri kohta. Punane on Viljandi tulemus juba teist nädalat ja tänavu ongi see kõikunud, olles vahepeal roheline, siis kollane ning seejärel taas punane.

Tartu proovi koostis lubas Tensoni sõnul arvata, et ööpäevase proovi kogumisel on esinenud tõrkeid. "Külmad ilmad on mõjutanud proovi kogumise mehhanismi, mistõttu ei saa paraku ka sel nädalal Tartu tulemust arvestada. Oleme probleemi põhjuse välja selgitanud ja loodan, et uuest nädalast saame ka Tartu analüüsitulemust taas arvestada," rääkis ta.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes ja üle 10 000 elanikuga linnades. Uuring on terviseametile abistav tööriist, andes varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist. Uuring aitab avastada varjatud koldeid ja jälgida muutusi puhangudünaamikas. Terviseametile antakse tulemustest regulaarselt teada.