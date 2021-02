Hiite Maja loobus koos paljude teistega avalike ürituste korraldamisest, kuid tuletab meelde, et Eesti loodus ja hiied on endiselt meile kõigile avatud.

Korraldajad kutsuvad kõiki üles minema hiide, võtma kaasa sinimustvalge lipp, suupistekorv ja kuum jook. "Soovi ja loitsi kodumaale ja oma rahvale häid soove, laula regi- või muid laule ning hõiska kodumaa õnneks. See on meie kõigi pidupäev," kirjutab algatuse eestvedaja Ahto Kaasik.

Maailma looduse fond (WWF) ja rahvusvaheline looduskaitseliit (IUCN) nimetavad looduslikke pühapaiku inimkonna vanimateks kaitsealadeks ning soovitavad seal austada põliseid tavasid. Paljudele põlisrahvastele on omane arusaam, et pühapaiga loob ja seda muudab hingestatud loodus. Inimene käib pühapaigas, kuid ei sekku seal looduse kulgu. Nii on hiied põlised looduskaitsealad, kus on meieni jõudnud märkimisväärne osa Eesti maastike mitmekesisusest ja elurikkusest.