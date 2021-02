Kas te mäletate neid nalju, mis kevadel vastukäivate koroonasõnumite kohta ringlesid? Näiteks et püsige kodus, ent kui vaja, võib välja minna. Või et koroona ei nakka ilma sümptomiteta inimestelt, välja arvatud juhtudel, kui see nakkab. Ja muidugi kuulus «Maskid ei kaitse koroona eest, aga ärge neid kokku ostke, sest meil on vaja meditsiinitöötajaid nendega koroona eest kaitsta». Selliseid iseendale risti vastu rääkimisi oli nii palju, et need liikusid internetis anekdootide ja meemidena.