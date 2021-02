Neljapäeva hommikul viimaste aastate madalaimale tasemele langenud õhutemperatuur tuletas karge käega meelde, mis asi on õige talv. Jõhvis näitas termomeeter lausa 30,1 miinuskraadi, Viljandis oli madalaim näit –25,7 pügalat. Rohkem kui see lühikest aega kestnud rekordkülm mõjutavad meie elu aga tavalised talveilmad. Need aitavad müüa puhureid ja kiirgureid, muudavad teed libedaks ja lõhuvad torusid, sunnivad autosid streikima ning majaomanikke katuseid lumest ja räästaid jääst puhastama.