Kontaktõppe piirang koolis oli aimatav ja ilmselt ka vajalik. Et kohe algab ka koolivaheaeg, on reaalne kontaktõppe kaotamise aeg esialgu nädal. Samuti tundub igati mõistlik otsus algklassid esialgu kontaktõppele jätta: nii väikestele lastele hoidja leidmine võib osutuda keeruliseks ülesandeks ning kui hoidja on vanaema, nagu tihti olema kipub, olgu lapsed siis parem juba koolis. Samas on selge, et distantsõpe suurendab õpetajate töömahtu ning paraku ilmselt jätab ka õpilaste teadmistesse lünki. Sellele viitab õpiraskustes õpilaste hulga suurenemine.